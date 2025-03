Dopo le polemiche delle ultime settimane che l’hanno vista coinvolta, Beatrice Luzzi è intervenuta sui social con un videomessaggio destinato ai suoi numerosissimi fan.

L’opinionista del Grande Fratello è stata protagonista di diversi faccia a faccia con Stefania Orlando, la quale, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha scoccato una frecciata velenosa proprio nei confronti della Luzzi: “Forse il mio reality è cominciato, involontariamente, a Pomeriggio Cinque, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da Beatrice Luzzi. Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa.

La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il “sentito dire” dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando”.

Alcune ore fa, Beatrice è intervenuta sui social, e a molti è parso che abbia replicato a quanto dichiarato da Stefania: “Ciao a tutti, volevo dirvi che io sto bene e che sto in salute. Qui a Roma è una bellissima giornata e sono in salute io e i miei familiari e quelli che mi sono vicini. Credo che non ci siano altre cose più importanti di queste e vorrei invitare tutti quanti a focalizzarsi sulle cose davvero importanti e lasciar perdere diatribe finte, inutili. E soprattutto evitare di sparare cattiverie su chiunque e tra chiunque, non è bello. Non fa bene a nessuno, soprattutto a chi le dice. Penso di essere stata coerente su questo, in tutto il mio percorso. Non mi piace spappolare e spolpare le persone, soprattutto quando sono in difficoltà sento sempre il bisogno di andare in loro soccorso. Questa è la mia linea guida e spero che lo diventi per tutti”.