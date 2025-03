Pochi giorni dopo la conclusione della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, il settimanale Nuovo Tv aveva lanciato l’indiscrezione circa una possibile storia tra due cantanti in gara: “Gaia e Olly, la loro storia segreta, ora si amano”.

Anche Dagospia ha parlato di una possibile relazione segreta: “Il Festival di Sanremo ha fatto da scenario per una nuova storia d’amore! Tra Olly e Gaia sembra esserci stata una scintilla durante le serate del Festival, con un amore che potrebbe essere rimasto nascosto. Tra dediche affettuose e il commento del vincitore di Sanremo sulla foto dell’ex allieva di Amici – “stupenda” – potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due. Entrambi sono da tempo single, e alcuni segnali stanno facendo sognare i fan, che non si aspettavano una sorpresa del genere dopo la fine del festival. Tra gli indizi, c’è anche la smentita del flirt tra Olly e Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa, vista più volte con il cantante. Tra loro c’è solo una buona amicizia, mentre Olly sembrerebbe nutrire qualcosa di più per la Gozzi”.

Flirt in corso con Olly? Parla Gaia Gozzi

C’è anche chi ha insinuato che Olly e Gaia fossero i protagonisti del pettegolezzo secondo il quale due big si sarebbero divertiti nei camerini del teatro Ariston. Tuttavia, a Vanity Fair, la cantante aveva smentito le voci sul suo conto: “Sì sono single. Io chiamo, ma se nessuno risponde?!? I miei sette mesi di castità di cui ho parlato un anno fa? All’inizio per mia volontà, per depurarmi. E poi non è più stata una scelta. La frequentazione con Olly di cui si chiacchiera sul web? Lo so. Gli ho mandato quello che scrivono di noi e gli ho detto: smentiamo. È un mio amico. A Sanremo non c’è il tempo materiale di dormire, figuriamoci di innamorarsi o anche solo di fare l’amore nei camerini dell’Ariston. Se farei un duetto con Olly? Magari! Anche se musicalmente siamo lontani. Un secondo duetto con Tony Effe? Perché no. Però vorrei qualcosa di nuovo, così da evitare paragoni. […] Se mi piacerebbe sposarmi? Non lo so ancora. Figli? Per molto tempo non sono riuscita a immaginarmi mamma perché in tante situazioni sono stata madre senza esserlo. Ho cambiato idea: più avanti mi piacerebbe mettere al mondo dei bambini”.