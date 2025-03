Il Grande Fratello si ferma. Questa sera, giovedì 20 marzo, il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda, e al suo posto su Canale 5 sarà trasmesso il film cult Titanic. Restano ancora due gli appuntamenti stagionali del GF: la semifinale, in programma lunedì 24 marzo, e la finalissima, che andrà onda lunedì 31 marzo, durante la quale scopriremo il nome del vincitore.

La concorrenza con Rai 1 questa sera è dura, visto che scenderà in campo la Nazionale di Luciano Spalletti per la sfida di andata valevole per i quarti di finale di Nations League che vedrà gli azzurri opposti alla Germania (la gara di ritorno si giocherà domenica 23 marzo a Dortmund).

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 marzo è stato eliminato Tommaso Franchi. “Mi gusto un po’ di libertà che mi è mancata per tutti questi mesi. Se torno subito al lavoro? Non adesso, aspetterò un po’ prima di rimettermi a lavorare, adesso penso a recuperare e a rilassarmi”, ha detto l’idraulico toscano. Al televoto ci sono Chiara Cainelli, Giglio ed Helena Prestes, e Il pubblico deciderà chi vorrà salvare tra i tre. Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma si sono già guadagnati il pass per la finale.

Questa sera, al posto del Grande Fratello, andrà in onda il film Titanic con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Nel 1997, colossal epico-romantico diretto da James Cameron sbancò al botteghino, ottenendo ben undici Premi Oscar tra cui quello di miglior film, miglior regista, miglior attrice e miglior colonna sonora con My heart will go on di Celine Dion.