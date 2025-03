Stefania Orlando, reduce dalla sua seconda esperienza al Grande Fratello, è stata ospite di Casa Chi. La conduttrice ha parlato anche di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, spiegando per quale motivo aveva scritto su X che finalmente l’ex velina aveva preso le distanze dal modello milanese (ha parlato troppo in fretta, visto che gli Shailenzo sono tornati insieme).

“Sono stata giusta, perché io ho scritto ‘prende le distanze da Lorenzo’ perché in realtà lei lo aveva già lasciato dopo una litigata furiosa ma ha continuato a stare attaccata a lui come una cozza, questi due hanno sempre fatto coppia. Io intendevo dire prendere le distanze da Lorenzo, dalla persona anche in senso amicale e dire ‘questa persona non ha fatto così male che non ha fatto uscire la mia luce, non ha fatto uscire la Shaila che io volevo far vedere’ e questo perché ha perso al televoto per la finale, dove è arrivata Zeudi Di Palma e a quel punto lei ha preso proprio le distanze, ha fatto proprio una volta faccia e ha scaricato tutte le responsabilità sul rapporto e su di lui”.

E ancora: “Le ship fuori aiutano molto, anche quelle di amicizia, però io credo che Shaila avrebbe potuto dare tantissimo a questo Grande Fratello anche da sola. E’ una ragazza solare, piena di luce, una bravissima ballerina, avrebbe potuto fare tante cose e invece purtroppo ha perso tantissime energie in questa coppia, ma la mamma in primis e poi tutti a turno glielo abbiamo fatto notare ma lei è rimasta ancorata a Lorenzo, lo ha sempre difeso, si è sempre plasmata pur di renderlo felice, togliendo a se stessa. Questo prendere atto adesso mi sembra una scelta di comodo, una scelta inconsapevole”.