Debutterà a maggio in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Mediaset ha ufficializzato il nome del conduttore: al timone del celebrity survivor ci sarà Veronica Gentili, attualmente alla conduzione de Le Iene insieme a Max Angioini, mentre l’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli. A rivelarlo è stato il noto esperto di gossip Amedeo Venza: “E’ ufficiale! Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi. Al suo rientro si penserà al battesimo del piccolino e poi al matrimonio. Sarà un anno super ricco per i Prelemi!”.

Veronica Gentili condurrà L'Isola dei Famosi, il comunicato Mediaset

“A maggio, in prima serata su Canale 5, riparte L’Isola dei Famosi, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione.

La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.

I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia.

Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria”.