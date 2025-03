Dandy ha rotto il silenzio dopo che è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio a pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici 24.

“Ho sempre preavvisato di non saper trascrivere a parole le mie emozioni e i miei pensieri e che sono di poche parole e ovviamente lo faccio anche qui. È andata cosi, quando meno te lo aspetti, stava per iniziare il traguardo più bello che c’era ma purtroppo la porta si è chiusa poco prima di entrarci.

È un qualcosa che forse a parole non si può descrivere ma che senti tanto in gola e che fai fatica ad accettare e che forse non accetterai mai e ti incolpi anche un po’ anche se ce poco da incolparsi. Ma se tutto questo è successo pensi dentro di te che un motivo ci sarà o almeno speri e che magari ci potrà essere un riscatto personale… È stato tutto troppo bello, un viaggio intenso che solo lì dentro puoi capirlo, NEL VIDEO RINGRAZIO GIÀ TUTTI QUANTI e ci tenevo a ringraziarli uno per uno perché dietro a tutto questo c’è uno STAFF c’è un LAVORO e un AMORE in quello che si fa che chi guarda non può immaginare e la parte bella era proprio lì. Rubare con gli occhi e ogni minima cosa portarla dentro di te e farne tesoro perché tutto è servito a farti crescere e a farti migliorare… Vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete e che mi state dando, spero di esservi arrivato, grazie per l’amore che mi avete fatto sentire e che mi fate sentire. VI SONO GRATO DI TUTTO, ci vediamo presto”.