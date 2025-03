Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello sono finiti in nomination Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. All’apparenza si tratta di un televoto dall’esito scontato, ma in realtà le cose non starebbero esattamente così. Due notti fa, Lorenzo Spolverato ha tranquillizzato il parrucchiere romagnolo dicendogli che non sarà lui ad essere eliminato, bensì la modella brasiliana, e lo stesso ha fatto ieri mattina con la Cainelli, anche se quest’ultima non è parsa convinta: “Se magari, ma non penso proprio che andrà come dici tu. Impossibile”.

La “premonizione” di Spolverato si avvererà anche questa volta? Già in passato, il gieffino milanese ha azzeccato quasi tutte le eliminazioni con largo anticipo, come ad esempio quando ha detto a Iago Garcia “Entro due settimane sei fuori”. Ma cosa dicono i sondaggi? E soprattutto, qual è la strategia dei fandom?

I sondaggi parlano chiarissimo: Helena Prestes è in testa ovunque e risulta essere la concorrente più votata con percentuali che variano dal 50 al 90%. Tuttavia, lo scenario cambia sui social, dove gli Shailenzo stanno votando in massa per Giglio (che ha contribuito al ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo).

Le Zelena e le Zeudiners (i fandom di Zeudi Di Palma) stanno invece votando per Chiara Cainelli, nonostante quest’ultima sia distaccata dalla Miss Italia. “Nel gruppo delle internazionali dicono di continuare su di lei. Se Helena si salva poi tutti i fandom a parte noi e Shailenzo voteranno per far vincere lei”, si legge su X.

Anche questa volta si tratta dunque di uno scontro tra fandom, e a questo punto resta da capire se i fan di Helena riusciranno nell’impresa di ribaltare un esito che pare già scontato.