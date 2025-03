I continui botta e risposte tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi rappresentano l’unica dinamica interessante di queste ultime settimane di Grande Fratello. Le due hanno avuto un faccia a faccia in diretta, poi c’è stato lo scambio a distanza di frecciatine e ora hanno continuano a punzecchiarsi anche a Pomeriggio 5.

Durante la puntata di giovedì, Stefania ha detto: “Perché ho detto che ‘prova a fare l’opinionista’? In realtà mi riferivo al fatto che lei tenta di fare l’opinionista, ma secondo me lei sta dentro la casa del Grande Fratello e si pensa di essere una concorrente, perché chi ricopre quella poltrona dovrebbe essere super partes. Lei non lo è mai stato perché segue i fandom potenti. Devo dire che se c’è una vincitrice in questo grande fratello si chiama Cesara Buonamici”.

Beatrice Luzzi, la stilettata a Stefania Orlando

Se la Orlando ha detto che Beatrice più che un’opinionista è una concorrente del Grande Fratello, la Luzzi, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha dichiarato che Stefania, più che una concorrente, è stata un’opinionista.

“Allora, io rispondo che mi guardo le clip dei concorrenti dieci ore al giorno da sei mesi a questa parte, cercando di farmi un’idea il più libera e indipendente possibile, indipendente da tutto e tutti. Giuro, mi guardo clip tutto il giorno, facendomi un’idea indipendente da amicizie, da diplomazie e dai fandom di cui parla lei. Non sono una che dà il colpo alla botte e l’altro al secchio, ecco, sono un altro stile e questo mi rende più scomoda. Infatti ho molti fandom contro, però io credo che sia proprio il dovere di una opinionista avere una lettura sua propria, indipendente. Credo che la rete e la produzione mi abbiano scelta proprio per questo. Stefania cosa non ha capito di me? Ma secondo me non è lei che deve capire. Lei è una settimana che è uscita dalla casa del Grande Fratello e ha parlato solo di me. Credo che lei che non abbia fatto la concorrente in casa e che abbia giocato sulla pelle degli altri in casa e lo sta facendo fuori sulla mia. Come mai il botta e risposta? Da quando è uscita parla solo di me e per questo ho detto certe cose su di lei”.