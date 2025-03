Al Grande Fratello, dopo che la loro amicizia pareva essere giunta al capolinea, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno seppellito l’ascia di guerra, e adesso il loro ritrovato legame sembra basarsi esclusivamente su un obiettivo comune: fare le scarpe a Shaila Gatta. Le due “alleate”, infatti, sono state inquadrate dalle telecamere mentre tramavano contro l’ex velina, facendo scoppiare un putiferio sui social.

Dalle immagini trasmesse, si vedono Chiara e Zeudi parlare sottovoce sotto le coperte, tanto che uno degli autori è dovuto intervenire richiamando la concorrente trentina: “Chiara, metti il microfono”. In molti ritengono che dietro questa armonia ritrovata ci sia una strategia ben precisa. Secondo quanto emerso, Chiara avrebbe suggerito che le coppie non dovrebbero arrivare entrambe in finale, una frase che ha immediatamente scatenato la reazione degli utenti. Il sospetto è che il loro vero obiettivo sia eliminare Shaila per arrivare che arrivi in finale con il fidanzato Lorenzo Spolverato. Un piano che molti telespettatori hanno letto come un vero e proprio tradimento.

“Ci sono le telecamere e i microfoni, hai voglia a sussurrare, si è capito il tuo gioco!”, si legge su X. Secondo una parte del pubblico, la Cainelli starebbe utilizzando Zeudi solo per salvarsi e raggiungere la finale, sfruttando la potenza del fandom della Miss Italia.