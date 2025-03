Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale della diciottesima edizione del Grande Fratello (clicca QUI per le anticipazioni). La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, e tra quelli che l’attendono con particolare trepidazione c’è anche Pamela Petrarolo. L’ex gieffina, infatti, attraverso un post su Instagram, ha preannunciato “fuoco e fiamme” in diretta.

L’ex volto di Non è la Rai ha annunciato di essere molto “carica”, pronta a smascherare falsità ed ingiustizie messe in atto da alcuni dei suoi ex coinquilini. Pamela ha detto di voler prendere la parola per dire come stanno le cose una volta per tutte.

“Stasera ci sarà LA SEMIFINALE del Grande Fratello e io sono carichissima. Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. lo ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta “resa dei conti”? Chissà… Io lo spero”.