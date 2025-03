Nella giornata di ieri, i telespettatori del Grande Fratello hanno assistito ad una scena decisamente singolare durante la quale Chiara Cainelli ha suggerito a Mariavittoria Minghetti di farsi una doccia.

Mentre le due gieffine si trovavano in cucina, la dottoressa romana stava pulendo con uno straccio, e la fidanzata di Alfonso D’Apice le ha detto: “Che puzza questo straccio, mamma mia!”. A quel punto, Mariavittoria ha confessato: “No Chiara, sono io”. Quindi la Cainelli le è tornata vicino e le ha alzato il braccio per annusarle l’ascella, per poi esclamare: “Mamma mia! Non è bella”, per poi dileguarsi frettolosamente.

In seguito, la Minghetti è entrata in camera, dove in quel momento c’erano Zeudi e Chiara, e quest’ultima le ha detto: “Fatti una doccia che puzzi!”. “Me la volevo fare e infatti me la faccio”, ha chiosato Mariavittoria.