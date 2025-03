Nelle ultime ore, ha iniziato a circolare un rumor secondo cui l’amicizia tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice sarebbe giunta al capolinea. Le cose sarebbero degenerate quando il pallavolista argentino è stato eliminato dal Grande Fratello nel corso della semifinale andata in onda lunedì 24 marzo.

A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Allora Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono! Se ne sono dette di ogni! (Se negano ho le prove). Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire Alfonso e poi glielo ha ritolto! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore”.

Alle parole dell’esperto di gossip si sono aggiunte quelle della collega Deianira Marzano: “Javier ha rimesso il segui dopo aver visto le storie. Abbiamo persone del fandom che monitorano tutto e ha fatto bene. Lui cerca sempre di evitare i conflitti. Così si fa. È un bravo ragazzo, molto educato”.

Tuttavia, nelle ultime ore Javier ha smentito le voci sulla fine dell’amicizia con Alfonso: “Smentisco tutte le voci. Io non ho mai litigato con Alfonso. Anzi appena sono uscito dallo studio ci siamo abbracciati e gli ho detto ‘ti voglio bene’, lui ha risposto ‘anche io’. Poi chiariremo di alcune cose, ma ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato. Mai un battibecco. Ragazzi non c’è odio e non ce lo mettete. Va tutto bene con Alfonso e non vedo l’ora di vederlo domenica o lunedì. Dal momento che non andiamo d’accordo che le rispettive fidanzate è normale che ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che fra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema”.