Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non ha rispettato le aspettative, e si è concluso con una scelta forzata - quella di Gianluca Costantino – con il quale la frequentazione durata appena tre giorni lontano dalle telecamere. Un epilogo assai diverso rispetto a quello dell’ex “collega” di Temptation Island, Martina De Ioannon, che ha scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno, con il quale la relazione prosegue a gonfie vele.

Nel frattempo, Francesca ha deciso di sottoporsi ad una rinosettoplastica. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un video su TikTok: “Ho fatto una rinosettoplastica funzionale. Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro.

A oggi sono passati 10 giorni circa dall’intervento, sono stata brava a nasconderlo sui social, ma comunque si sarebbe visto, perciò ho deciso di condividere con voi anche questo. Ps: se avete qualche consiglio/raccomandazione da darmi sul post intervento sono qui che vi aspetto”.