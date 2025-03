Durante la loro lunga permanenza tra le mura della Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati e ripresi un’infinità di volte, ma fino a due settimane fa l’ex velina sembrava convinta della rottura, e infatti ha mantenuto salda la sua posizione per diversi giorni. Poi, pochi giorni prima della semifinale, grazie anche all’intervento di Giglio, c’è stato l’ennesimo ritorno di fiamma.

Tuttavia, dopo l’eliminazione della ballerina partenopea, sono iniziati a circolare diverse voci secondo le quali Shaila sarebbe pronta a scaricare definitivamente Spolverato. Un amico dell’ex gieffina avrebbe rivelato che lei “non sa come toglierselo di torno”, Deianira Marzano ha parlato di una crisi di Shaila e di un ripensamento circa i suoi sentimenti nei confronti del modello milanese, e infine Grazia Sambruna ha sganciato la bomba secondo la quale la Gatta potrebbe lasciare Lorenzo in diretta nel corso della finale in programma lunedì 31 marzo.

Tra rumor, spifferi e indiscrezioni, l’ex velina ha chiesto al GF di riavere il suo profumo e tre t-shirt rimaste nella Casa, circostanza che ha mandato in tilt Lorenzo. Shaila ha anche cancellato tutti i post di Instagram in cui appariva insieme al fidanzato, per poi pubblicare una IG story con l’emoji di un cuore ferito.