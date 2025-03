Durante questi lunghi sei mesi di Grande Fratello, in tanti hanno sperato che scoccasse la scintilla tra Iago Garcia e Amanda Lecciso. Tra l’attore spagnolo e la sorella di Loredana c’è stata non solo una grande intesa mentale, ma anche un’attrazione reciproca. Tuttavia, i due, almeno fino ad ora, non sono mai andati oltre ad una semplice amicizia, anche se le cose possono sempre cambiare.

Iago e Amanda, infatti, sono stati “pizzicati” insieme, e questa volta con loro c’era anche Stefania Orlando, che in un video pubblicato sui social si è lasciata sfuggire qualcosa. Nelle scorse ore, la conduttrice ha condiviso una storia su Instagram nella quale si vedono Garcia e la Lecciso, aggiungendo il seguente commento: “Vi amo, amatevi”. Dal filmato Iago e Amanda appaiono molto uniti, complici e sorridenti. Che sia il viatico per l’inizio di una relazione? I fan ci sperano.

Nel frattempo, tutti gli ex concorrenti stanno raggiungendo Roma in queste ore. Domani, lunedì 31 marzo, ci sarà la finalissima del Grande Fratello, alla fine della quale scopriremo il vincitore della diciottesima edizione del reality show.