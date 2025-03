Alla vigilia del debutto di Ne Vedremo Delle Belle, il settimanale Oggi aveva rivelato che Adriana Volpe sarebbe “mal digerita dalle colleghe”, e che la sua “ambizione e volontà di primeggiare avrebbe creato delle tensioni dietro le quinte del programma".

Ai microfoni di Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, la conduttrice ha però smentito: “Io non sono per nulla competitiva, anzi mi va bene essere un fanalino di coda e non mi lamento mai”. Il rumor, però, è continuato a circolare sui social, e così la concorrente del nuovo programma di Carlo Conti ha scritto: “Sono bugie, cavolate, sono tutte delle fake news”.

Nel corso della puntata di ieri sera, durante la clip di presentazione di Ne Vedremo Delle Belle, Adriana Volpe si è sfogata per quello che è stato detto sul suo conto con le lacrime agli occhi: “La prima puntata è andata bene, il debutto è stato in un terreno che conosco, ho fatto l’intervista e sono soddisfatta. Poi però c’è stato qualcosa che mi ha toccato. Hanno scritto che le mie colleghe non mi sopportano e che mi hanno isolata. Loro invece mi sono state vicino, anche in chat. Vedere scritto ‘le colleghe hanno preso le distanze’, farmi passare per una altezzosa che ambisce a vincere ed è distaccata dalle colleghe, questa è una cosa che mi ha ferito tantissimo e soprattutto mi escono male loro. Io però non capisco perché invece Valeria ha abbandonato il gruppo WhatsApp. Le ragazze mi hanno scritto frasi che veramente sono una carezza al cuore, cioè quello per me è stato importante”.

L’ex gieffina ha poi ringraziato le sue colleghe: “Io sono contentissima di essere qui con voi, però mi dispiace che abbiano scritto che voi mi avete isolato, che non mi tollerate. Questa mattina mi avete colpito tutte perché sulla chat che abbiamo fatto, ognuna di voi mi ha detto: ‘che cavolo hanno scritto, siamo tutte insieme’”.