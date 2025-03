Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, Mirko Brunetti è uscito definitivamente allo scoperto ufficializzando la sua relazione con la semifinalista di Miss Italia, Silvia Ghio.

L’imprenditore rietino è stato uno dei protagonisti assoluti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. La sua tormentata storia d’amore con Perla Vatiero, che ha ritrovato proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, ha appassionato milioni di telespettatori. Al termine del reality, i due avevano deciso di tornare insieme, ma lo scorso agosto si erano detti definitivamente addio, gettando nello sconforto i loro numerosissimi fan (uno di loro era addirittura finito al pronto soccorso).

A distanza di alcuni mesi dalla fine della relazione, Mirko ha deciso di rimettersi in gioco e ha ritrovato l’amore accanto a Silvia Ghio, con la quale sta condividendo l’esperienza dell’Accademia di recitazione a Roma. Dopo settimane di silenzio, l’ex gieffino ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers, chiarendo per prima cosa quando ha conosciuto Silvia: “Con Silvia ci siamo conosciuti il primo giorno di Accademia”, ha spiegato, smentendo così le voci secondo cui in realtà la frequentazione tra i due risalisse a molto prima.

Mentre a chi gli ha chiesto se non si sentisse in dovere di dare una spiegazione a chi lo ha seguito per mesi, ha così risposto: “Prendendo in considerazione gli ultimi 8 mesi, chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare perché ho sempre tenuto un atteggiamento del tutto coerente”.