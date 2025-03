Questa sera andrà in onda su Canale 5 la finale della diciottesima edizione del Grande Fratello. Stando alle quote dei bookmaker non sembrano esserci dubbi: Helena Prestes è la favorita numero uno, ma gli scommettitori non tengono conto dello strapotere dei fandom, che ormai da diversi mesi dopano il televoto. In apertura di puntata, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si giocano il quinto e ultimo posto per l'accesso alla finalissima, dove raggiungeranno Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Stando alle quote degli scommettitori, Helena Prestes rimane la grande favorita per la vittoria finale. Su GoldBet e altri portali, la modella brasiliana è quotata addirittura 1.65, con Zeudi Di Palma, che ha dalla sua il potentissimo fandom delle Zelena, potrebbe essere la sua unica vera rivale, ed è in rapida discesa a 2.75. Seguono Lorenzo Spolverato (8.50) e Jessica Morlacchi (11.00). Più staccate Chiara Cainelli (16.00) e Mariavittoria Minghetti (16.00), non ancora sicure di un posto in finale. La Prestes, concorrente preferita del pubblico generalista, parte insomma con i favori dei pronostici, ma dovrà difendersi dall’assalto del fandom di Zeudi, che già in passato ha dimostrato di poter alterare l'esito del televoto.

In un’edizione del Grande Fratello segnata anche e soprattutto dalle polemiche sul televoto (dai presunti bot alle email farlocche, passando per il dark web), a farla da padrona sono stati i fandom. I parallelismi con le due ultime edizioni del reality, anche se in proporzione minori, non mancano. L'anno scorso fu Beatrice Luzzi a presentarsi da super favorita, salvo poi "cadere" sotto i colpi dell'alleanza stretta tra i fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti (i Perletti) e di quelli degli ex gieffini antagonisti dell'attuale opinionista. Due anni fa, invece, durante l'ultima edizione Vip, Oriana Marzoli, data per vincitrice, uscì sconfitta dalla sfida con Nikita Pelizon, che aveva dalla sua, oltre al suo fandom, anche quello di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.