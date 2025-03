Mirko Brunetti ha parlato degli attacchi ricevuti sui social dopo aver ufficializzato la sua nuova relazione con Silvia Ghio. L’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello ha poi rivelato come ha conosciuto la sua nuova fiamma, ex finalista di Miss Italia.

“Forse chi ti ha seguito con affetto sincero merita delle spiegazioni”. È questo uno dei messaggi ricevuti in queste ultime ore da Mirko Brunetti. Il riferimento è alla sua storia con Silvia Ghio dopo la rottura dello scorso agosto con Perla Vatiero. “Prendendo in considerazione gli ultimi otto mesi, chi mi segue con affetto e stima sa che non ci sono spiegazioni da dare - ha chiarito l’imprenditore rietino -. Ho sempre tenuto un atteggiamento del tutto coerente”. Poi, Mirko ha raccontato di aver conosciuto l'ex semifinalista di Miss Italia il primo giorno di accademia di recitazione, che frequenta dallo scorso novembre

L’ex gieffino ha condiviso con i suoi followers una serie di screenshot degli insulti ricevuti nell'ultimo periodo. Tra questi si legge: “Curati, ne hai veramente bisogno. Falso”; “Mirko Brunetti guardati allo specchio e sputati in faccia. Fallito di me*da”; “Mirko Brunetti fai schifo pure ai porci”. Alla domanda su come gestisca queste offese, ha spiegato: “Otto mesi fa è stato fatto un comunicato (quello con cui annunciava la rottura con Perla Vatiero, ndr). Da pochi giorni dopo quello, ad oggi, non c'è stato più alcun tipo di contatto. In questi mesi ho visto gente inventarne di tutti i colori sostenendo una realtà completamente distorta. Ancora oggi, nonostante sia passato tempo, questo è quello che io, la mia famiglia, e chi mi circonda subiamo ogni giorno. Detto ciò, continuerò ad essere Mirko. Mi impegnerò a costruire e migliorare la mia vita giorno per giorno sperando che queste persone facciano altrettanto con la propria”.

La versione di Perla Vatiero

Tuttavia, la versione della sua ex, Perla Vatiero, è differente. L’influencer originaria di Angri, infatti, aveva rivelato che lei e Mirko Brunetti si erano visti e sentiti per chiarirsi dopo la fine della loro storia d’amore: “Ma secondo voi, dopo una relazione di cinque anni, non ci siamo visti per chiarire? Anche se è stato fatto un comunicato, non ci siamo rivisti? Cioè, secondo voi io non sono andata fino a Rieti per comunicare con lui? Credete veramente che io non abbia fatto un passo nei suoi confronti? Dai ragazzi… Ma entrambi lo abbiamo fatto, chi in un modo, chi in altro”.