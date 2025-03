L’approdo in finale di Helena Prestes con oltre il 52% delle preferenze ha fatto scattare un campanello d’allarme nei due fandom più influenti di questa edizione del Grande Fratello, che hanno come obiettivo comune quello di mettere i bastoni tra le ruote alla modella brasiliana, la concorrente più amata dal pubblico generalista.

Per diverse settimane, le Zelena/Zeudiners e gli Shailenzo hanno stretto un’alleanza che ha causato l’eliminazione di diversi gieffini, amati invece dai telespettatori. Poi, questo patto si è sciolto come neve al solo quando le fan di Zeudi Di Palma hanno iniziato a sostenere esclusivamente Chiara Cainelli (passata dalla 0,9 al 59% in tre giorni), mentre quelli di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno continuato a votare l’ex velina e il modello milanese.

Nelle ultime ore, X e TikTok sono pieni di commenti e post di questo genere: “Unite ce la facciamo! Helena fuori al primo colpo”; “Ce l’abbiamo sempre fatta, se stiamo compatte nessuno ci batte, Helena non vincerà mai”. “Helena, contro quest’uomo (Lorenzo) e la nostra alleanza non hai nessuna possibilità”; “Dobbiamo resistere perché solo insieme la sconfiggeremo”.

L’alleanza siglata tra i due fandom, che per mesi hanno alterato l’esito del televoto, rischia di pregiudicare anche le votazioni della finale. In un possibile televoto a due, Helena Prestes corre il rischio serissimo di uscire al primo colpo, consegnando in questo modo il testa a testa per la vittoria a Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, destinati a spegnere le luci della Casa più spiata d’Italia. Uno scenario più che plausibile, e che sancirebbe per l’ennesima volta lo strapotere dei fandom, contro il quale nulla si può.