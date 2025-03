Ancora poche ore e anche gli ultimi concorrenti rimasti in gioco lasceranno definitivamente la Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti riabbraccerà Tommaso Franchi, Shaila Gatta (forse) Lorenzo Spolverato, e Javier Martinez ritroverà la sua Helena Prestes. Proprio il pallavolista argentino, durante una diretta sui social, ha fatto alcune confessioni sulla fidanzata, svelando che la prima cosa che farà con la modella brasiliana dopo la finale del GF sarà quella di restare da solo con lei in una stanza d’albergo, per poi farle incontrare la sua cara amica Gessica Notaro.

“Che cosa faccio lunedì notte quando esce? Vinca, non vinca, non importa, la prima cosa che faccio lunedì è dir e’ok ragazzi noi due andiamo in camera’. E ci chiudiamo stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose. La porto anche da te a vedere i cavalli, starà con i suoi simili, i cavalli sono i suoi animali preferiti, lei li ama. In questi giorni ero sempre sul 55 a vederla”.

Javier Martinez, le parole su Helena Prestes

“Non ho mai avuto così tanta certezza riguardo al nostro amore e la sua assenza si fa sentire profondamente. Ormai mancano solo pochi giorni prima di poterla riabbracciare, ma se fossi uscito prima non so davvero come avrei fatto a stare così tanto tempo lontano da lei. Adesso mi sento più sereno, sapendo che presto la riavrò accanto, e il pensiero che lunedì saremo finalmente insieme mi dà conforto. Ogni giorno che passa mi conferma quanto Helena sia fondamentale nella mia vita e quanto abbia bisogno di lei al mio fianco. Se avessi dovuto aspettare ancora un mese, sarebbe stato un tormento, lo ammetto. Quanti figli vorrei con lei? Tanti, abbastanza da formare una squadra di pallavolo!

Rivedendo alcuni filmati, mi rendo conto di aver sbagliato molte cose. Avrei dovuto sostenerla di più, e mi assumo completamente la responsabilità di ciò. Questa esperienza mi ha insegnato molto: fuori dalla casa, con me al suo fianco, nessuno si permetterà mai più di alzare la voce contro di lei. Comprendo perfettamente anche il punto di vista della sorella di Helena, che mi ha accusato di non averla difesa abbastanza. Aveva ragione, avrei dovuto farlo, ma in quel contesto non mi rendevo conto fino in fondo della gravità di certe situazioni. Helena ha sempre visto le cose nel modo giusto. Ho capito i miei errori e questa consapevolezza mi ha fatto crescere. Lo ribadisco davanti a tutti: d’ora in poi, se ci saranno scontri, sarò il primo a mettermi dalla sua parte, senza esitazione. Dentro la casa pensavo fosse giusto che affrontasse da sola le discussioni con gli altri concorrenti. Ma ora che ho visto e sentito tutto da fuori, ho capito quanto mi sbagliassi”.