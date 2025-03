Durante i lunghi mesi di permanenza tra le mura della Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno vissuto una relazione turbolenta, nel corso della quale si sono lasciati e ripresi svariate volte. L’ultima rottura sembrava essere quella definitiva, con l’ex velina che era convinta della sua decisione salvo poi fare marcia indietro e tornare tra le braccia del modello milanese.

Tuttavia, da quando Shaila è stata eliminata, si rincorrono rumor secondo cui la ballerina napoletana starebbe pensando nuovamente di archiviare la storia con Lorenzo. Un amico dell’ex gieffina avrebbe confidato che lei “non sa come liberarsene”, mentre Grazia Sambruna ha ipotizzato che possa scrivere la parola fine alla relazione con Spolverato durante la finale che andrà in onda questa sera.

Intanto, un’amica della coppia, Yulia Bruschi, ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio, ha smentito le voci circa una presunta crisi: “Adoro la coppia Lorenzo-Shaila, voglio davvero bene a Shaila. Ci siamo sentite ogni giorno e va tutto bene. È normale che ci siano giorni di assestamento, ma tra loro non c’è alcun problema, e con il tempo lo si vedrà. L’amore per Lorenzo non è affatto svanito, e non ci sarebbe motivo perché lo fosse, dopo tutto quello che hanno costruito insieme. Se le cose dovessero cambiare, lo affronteranno fuori. Per ora, tutto procede alla grande”.