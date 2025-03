Da quando è stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta si è trincerata in un silenzio che sta preoccupando e non poco i fan. Preoccupazione che si è accresciuta da quando hanno iniziato a circolare alcune voci secondo le quali lei avrebbe intenzione di archiviare la storia d’amore con Lorenzo Spolverato. La ballerina partenopea non ha smentito queste voci, e in questi giorni ha lanciato diversi messaggi in codice sul suo canale broadcast di Instagram.

Ieri pomeriggio, i gieffini hanno provato le coreografie che faranno durante la finale, e diversi fan del reality hanno beccato gli ex concorrenti fuori dalla sala prove, ma non c’era traccia di Shaila. Una ragazza ha chiesto spiegazioni a Enzo Paolo Turchi, che pare abbia detto: “Non sta passando un bel periodo”. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione che, al momento, non è però stata confermata dallo stesso coreografo.

Ma non è finita qui, perché Shaila ha anche inviato alcuni messaggi in codice: nello specifico ha usato l’emoji di una gatta (come il suo cognome) con i topi e poi delle persone che ballano. Viene subito da pensare al famoso detto “quando la gatta non c’è i topi ballano”. Ma a chi si riferiva? Alcuni fan ritengono che si tratti di una frecciatina rivolta ad Helena e Lorenzo, altre inveci a Chiara, che dallo scorso lunedì, giorno dell'eliminazione della Gatta, si è avvicinata un po’ di più a Spolverato.