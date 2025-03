Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti, nonché una delle figure più controverse e chiacchierate dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il percorso del modello milanese si è contraddistinto, oltre che per la turbolenta relazione con Shaila Gatta, per litigate, atteggiamenti discutibili, affermazioni fuori luogo, pugni dati al muro e creazione di dinamiche fake.

Lorenzo è un lavoratore “instancabile”, e anche durante le sue ultime ore di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha deciso di dare il suo consueto contributo. La scorsa notte, infatti, gli autori hanno messo della musica a lui non gradita, e a quel punto è sbottato e se l’è presa con la regia: “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta”.

Il "monologo" di Lorenzo Spolverato

Dopo l’ultimatum lanciato agli autori, Lorenzo si è posizionato al centro del giardino in piena notte e si è reso protagonista di un monologo: “Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche a tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi. E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall’inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista. Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro. Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Questa frase qui non l’ho mai capita”.