Da quando Tommaso Franchi ha lasciato definitivamente la Casa del Grande Fratello si è reso protagonista di alcune mosse social che hanno spiazzato. L’idraulico toscano, infatti, ha eliminato dal suo feed di Instagram qualsiasi traccia della sua esperienza nel reality show di Canale 5; poi ha unfollowato alcuni ex coinquilini e lo stesso Alfonso Signorini. Questa mossa, a molti, è sembrata come una netta presa di posizione da parte dell’ex concorrente proprio contro la produzione stessa del programma.

A questo si è aggiunto anche un commento sui social. Tommaso, infatti, ha risposto ad un messaggio di un’utente che, sotto una foto su Instagram, elogiava la semplicità della storia d’amore con Mariavittoria Minghetti. La replica dell’idraulico senese è sembrata però anche una chiara frecciata agli autori del reality show, che spesso ha dato importanza ad altre dinamiche in Casa, piuttosto che mostrare la sua relazione con la dottoressa romana.

“Grazie mille, non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo – ha scritto Tommaso -. In sei mesi ce ne siamo fatti una ragione, sono contento invece che i fan ci abbiano vissuto realmente. Questa è la cosa più importante, come passi per il programma e in puntata, passa in secondo piano. Anche terzo o quarto”.