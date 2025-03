A poche ore dalla finalissima, la tensione tra le mura della Casa del Grande Fratello ha abbondantemente superato il livello di guardia. Una discussione tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, dovuta alle rivelazioni fatte nel corso della cena di ieri sera, ha finito per coinvolgere anche Zeudi Di Palma, che è stata accusata dalla dottoressa di aver usato Helena Prestes e Javier Martinez per arrivare in finale.

In giardino, durante il pomeriggio di domenica 30 marzo, Chiara e Mariavittoria hanno parlato di alcune rivelazioni fatte nel corso della cena precedente. “Mi vuoi mettere in mezzo a una cosa che non mi appartiene, Chiara”, ha ammesso la Minghetti riferendosi alle parole che l'inquilina le ha rivolto la sera prima. La Cainelli, secondo la dottoressa, le ha rinfacciato una situazione in cui lei non era nemmeno presente. Mariavittoria pensa che la concorrente, invece di riappacificare lei, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato abbia peggiorato la situazione.

“Io ti ho detto quello che pensavo perché avevo dei sassolini nelle scarpe”, ha ammesso Chiara. Anche Zeudi si è unita alla conversazione, pronta a difendere la sua amica. Quando la discussione si è concentrata sul bacio tra la Cainelli e Alfonso D'Apice, però, la situazione è degenerata.

Zeudi ha accusato Mariavittoria di non aver mai espresso il suo pensiero durante il suo percorso al Grande Fratello: “Ora l'ultimo giorno vuole parlare”. La fidanzata di Tommaso Franchi le ha risposto a tono: “Senti, tesoro, l'unica che è venuta qua e si è fatta Helana, Javier, tizio, caio e Sempronio sei tu. Quella che non ha mai espresso un giudizio su nulla sei tu. L'unica che non ha mai avuto le pa**e e si è allisciata tutti dall'inizio del programma”. La Miss Italia ha ribattuto: “Tu hai fatto sesso nella Casa, io non ho mai fatto sesso con nessuno in questa casa, sei una scostumata”.