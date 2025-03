Ancora poche ore e anche gli ultimi concorrenti rimasti in gioco lasceranno definitivamente la Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti riabbraccerà Tommaso Franchi, Shaila Gatta (forse) Lorenzo Spolverato, e Javier Martinez ritroverà la sua Helena Prestes. Proprio il pallavolista argentino, durante una diretta sui social, ha fatto alcune confessioni sulla fidanzata, svelando che la prima cosa che farà con la modella brasiliana dopo la finale del GF sarà quella di restare da solo con lei in una stanza d’albergo, per poi farle incontrare la sua cara amica Gessica Notaro.

“Che cosa faccio lunedì notte quando esce? Vinca, non vinca, non importa, la prima cosa che faccio lunedì è dire ’ok ragazzi noi due andiamo in camera’. E ci chiudiamo stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose. La porto anche da te a vedere i cavalli, starà con i suoi simili, i cavalli sono i suoi animali preferiti, lei li ama. In questi giorni ero sempre sul 55 a vederla”.

Intanto, a poche ore dalla finale, Alfonso Signorini ha svelato durante il suo format Boom un retroscena che riguarda proprio Javier Martinez. Il conduttore ha infatti raccontato che il pallavolista argentino avrebbe voluto accogliere la fidanzata all'uscita dalla Casa in sella ad un cavallo. Tuttavia, a causa dell'assenza dei permessi, non è stato possibile. "Javier stasera avrebbe voluto arrivare dalla sua Helena, che chiama ‘cavallina’, in sella a un cavallo biondo, Despacito, bellissimo. Purtroppo non accadrà perché per queste cose bisogna richiedere i permessi per tempo", le parole di Signorini.