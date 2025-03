Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciato da Amedeo Venza alcuni istanti fa. Il noto esperto di gossip ha rivelato che, in occasione della finale del Grande Fratello, che andrà in onda questa sera su Canale 5, alcuni dei concorrenti eliminati (che saranno ovviamente presenti in studio) saranno scortati dai bodyguard perché si teme per la loro incolumità. Il motivo? Alcuni membri dei fandom dei finalisti si stanno presentando all'esterno dei Lumina Studios di Roma con petardi e uova.

Grande Fratello, le anticipazioni della finale

Ancora poche ore e scopriremo il nome del vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 31 marzo 2025, andrà in onda la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, che sarà in studio insieme alle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e alla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli.

Attualmente i finalisti sono Lorenzo Spolverato (unico uomo), Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. A loro si aggiungerà una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli (clicca QUI per i sondaggi). Per loro due, infatti, è in corso un televoto che si chiuderà proprio durante la finale. Ma cosa accadrà questa sera in onda? Qui di seguito le anticipazioni ufficiali:

Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un intenso susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della finale.

A concorrere per la vittoria sono quattro partecipanti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, invece, sono le protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.



Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un’occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza.