Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono le due gieffine che si contenderanno un posto per la finale. Durante la semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha aperto l’ultimo televoto di questa edizione, e questa sera una tra la dottoressa romana e la concorrente trentina abbandonerà la Casa nei primi minuti della puntata.

Tutti i sondaggi su siti e forum dedicati al Grande Fratello hanno dato lo stesso responso, l’eliminata (con percentuali bulgare) sarà Chiara Cainelli e la quinta finalista invece Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, da quando le Zelena hanno assunto il controllo delle operazioni, non ci si può più basare sui sondaggi e sul gradimento del pubblico generalista. Nei vari account X che aprono sondaggi la situazione è davvero incerta: Mariavittoria e Chiara hanno percentuali molto simili, ma in quasi tutti è avanti la Minghetti, anche se per poco.

Forse un televoto a due ha disinnescato il potentissimo fandom della Miss Italia, e ha tolto un po’ dello strapotere che avevano sulle votazioni. È possibile, infatti, che oltre al pubblico generalista, anche gli altri fandom (anche quelli meno forti) stiano votando per Mariavittoria, che proprio ieri ha palesato il suo timore di perdere all’amica Jessica: “Tanto so già come andrà a finire. Ah, tu dici che vinco io? ma che sei matta? No, figurati non so nemmeno se sperarci. Perché lo dico? Ma perché vince Chiara sicuro, ha dieto le Zelena, le Zeudine. Jessy è così fidati la voteranno anche loro e lei vi raggiunge in finale”.