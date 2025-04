Sembrano non volersi placare le voci circa una presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

Sono ormai diversi giorni, infatti, che circola un rumor secondo il quali la relazione tra i due attori sarebbe arrivata al capolinea dopo oltre tredici anni. A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Diva e Donna, svelando che sarebbero addirittura separati in casa e, pur vivendo sotto lo stesso tetto, il rapporto tra di loro si sarebbe definitivamente incrinato.

La nota rivista ha poi intercettato e paparazzato Rocio Munoz anche in compagnia di un misterioso uomo: “Rocio Munoz Morales: spunta un cavaliere segreto […] Passeggiano con calma, scambiandosi chiacchiere e sorrisi e c’è spazio anche per abbracci. I loro gesti rivelano una vicinanza, un certo grado di intimità”.

Non si è fatta però attendere la secca smentita dell’attrice spagnola, che ha svelato che si trattava di un’uscita insieme ad un amico di vecchia data ed era presente anche la zia. Ad aggiungere ulteriori dettagli circa la presunta crisi matrimoniale tra Rocio e Raoul ci ha pensato anche il settimanale Chi, che ha fotografato la coppia durante una normalissima uscita in famiglia. Secondo quanto trapela, l’attrice avrebbe smentito i rumor senza però smentire realmente perché la crisi sarebbe effettiva e reale. Inoltre ha aggiunto che l’unica intenzione da parte dei due sarebbe quella di tutelare i figli e andare nella stessa direzione di vita.

La presunta crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morale

“Per calmare siti e giornali quando dicono che una coppia è in crisi, c’è un’unica possibilità: farsi vedere insieme – si legge su Chi -. La crisi non passa ma, almeno, si allenta la pressione. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno fatto una scelta: restare una famiglia. Hanno due figlie piccole, hanno già attraversato momenti di difficoltà e non vogliono prendere decisioni traumatiche o affrettate. (…) Lei ha appena smentito un settimanale che aveva pubblicato le sue foto con un amico, senza smentire la crisi con Bova.

Le incomprensioni ci sono e restano. Ma il messaggio è chiaro. Se Bova e Rocio stanno affrontando questa crisi da ‘separati in casa’ è perché vogliono proteggere la loro famiglia. E non c’entrano ‘terzi incomodi’, perché un rapporto così forte, che ha superato tanti ostacoli, può finire soltanto per scelta di entrambi, non per forze esterne. A volte il gossip può velocizzare i tempi, confonde causa ed effetto. Ma certi amori finiscono solo quando si vogliono prendere strade diverse, altrimenti si cerca fino all’ultimo di camminare nella stessa direzione”.