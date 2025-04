Durante la finale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato appuntamento a settembre con una nuova edizione del reality show, ma nel farlo non ha specificato (come accaduto in passato) che sarà lui a condurre. Da quel momento si sono rincorse numerose voci circa un possibile cambio di guardia alla conduzione del GF, con la concreta possibilità che Signorini dica addio al programma dopo cinque edizioni.

Ma le cose stanno davvero così? A quanto pare no, o almeno questo è ciò che afferma con certezza 361 Magazine, secondo il quale Mediaset avrebbe confermato il presentatore per altri due anni.

“Malelingue spazzate via e Mediaset che raddoppia la fiducia. Alfonso resta al nel reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27 – si legge su 361 Magazine –. Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Alfonso Signorini resta ben saldo alla guida della nuova edizione Grande Fratello. Altro che sostituzione, ridimensionamento o “pausa di riflessione”: Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive – 2025/26 e 2026/27.

Una notizia che sa di consacrazione definitiva per il conduttore, che ha saputo trasformare uno dei format più longevi della TV italiana in un fenomeno social e televisivo che continua a far parlare di sé.

Gli ultimi GF, infatti, nonostante qualche scossone mediatico e i consueti giudizi spietati del web, hanno portato a casa risultati che parlano chiaro: share solidi, dibattito acceso e una community (non sempre tenera) che non smette di commentare ogni dinamica h24. E se qualcuno pensava che l’ultimo GF – la più lungo della storia – potesse segnare la fine di un’era, è il caso di ricredersi: Signorini è già al lavoro sulla prossima, che si preannuncia, parola di fonti vicine al conduttore, 'scintillante'".