Ieri sera sono andate in onda due nuove puntate di Amici 24 e Ne Vedremo Delle Belle. Chi ha vinto la sfida di ascolti tra il talent show di Maria De Filippi e il programma di Carlo Conti?

Amici si conferma ancora una volta punta di diamante del palinsesto Mediaset. La terza puntata del Serale è stata vista da 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%. Ne Vedremo Delle Belle ha intrattenuto 2.007.000 spettatori con uno share pari al 13% .

Ecco tutti i dati Auditel pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, sabato 5 aprile 2025, su Rai1 la terza puntata di Ne Vedremo delle Belle ha intrattenuto 2.007.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 il terzo appuntamento con il Serale di Amici ha raccolto davanti al video 3.858.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 789.000 spettatori pari al 4.5% e F.B.I. International 669.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Madagscar 3 – Ricercati in Europa ha radunato 701.000 spettatori (4.2%). Su Rai 3 Petrolio raggiunge 572.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 973.000 spettatori (6.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 963.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 305.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 452.000 spettatori con il 3%.