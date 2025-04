Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 24, durante la quale c’è stata l’eliminazione di Luk3, catante della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Il 18enne è uscito sconfitto dal ballottaggio che lo vedeva opposto a TrigNo, allievo di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Luk3 ha reagito piuttosto male all’eliminazione. Dopo la puntata, il cantante ha rilasciato le prime parole al canale ufficiale del programma di Maria De Filippi.

“È finita questa esperienza, un’esperienza fatta di amici, di tante persone che lavorano con te e per te, mi dispiace lasciare tutte queste persone però per quanto riguarda la musica so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera. Da domani starò in studio a lavorare, a fare musica e questo posto mi ha dato la certezza di fare questo per tutta la vita. Sono arrivato ai casting con zero aspettative. Presentarsi qua a 17 anni in un modo o nell’altro è un rischio perché comunque hai poche certezze anche musicalmente parlando. Potevo stare una settimana come uscire oggi come uscire fra 4 puntate Sarebbe stato tutto da scrivere. Penso che ho affrontato tante sfide, letteralmente. Però è servito tutto.

Questa scuola mi ha insegnato a lavorare tutti i giorni. A perseguire qualcosa in maniera totale. Non abbiamo il telefono. È un’esperienza ti insegna cosa significa anche il sacrificio. Ero impegnato in ogni singolo momento. Mi ha insegnato a non perdere mai l’obiettivo e andare dritto. Il momento divertente sicuramente le sfide di ballo che facevamo io e TrigNo che fra l’altro mi ha eliminato! Ci rifaremo fuori TrigNo!”.

Successivamente, Luk3 ha letto il bigliettino che aveva scritto a sé stesso prima dell’inizio del Serale di Amici: “Questo posto ti ha dato tanto, troppo. Ricordi come sei entrato? Prendi tutto quello che questa esperienza ti ha donato e portalo fuori per accelerare ancora di più. Sono sicuro che da domani sarai già in studio per lavorare a nuovi pezzi. Non fermarti mai”.