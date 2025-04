Nella terza puntata del Serale di Amici 24, sono finiti al ballottaggio Luk3 e TrigNo, e subito dopo le ultime esibizioni del suo fidanzato, Alessia si è commossa: “Devo cercare di non piangere, è un po’ difficile. Quando va a l ballottaggio è come se lo vivessi con lui. Adesso ti devi divertire e lasciare andare. Io non vedo l’ora di sentirti cantare e anche il pubblico. Capisco l’emozione, perché in questo momento sto vivendo anche io la stessa cosa tua”.

Appena arrivati in casetta, i due si sono sfogati. Luk3 ha spiegato a Maria De Filippi quanto il talent l’abbia cambiato e perché è stato così importante per lui: “Mi dispiacerebbe tanto uscire, ma tanto tanto. Cos’è che mi mancherebbe di più? Fare musica tutti i giorni, anche se credo che quello lo farò ovunque. Lo farei, ovviamente non con tutti questi strumenti, è quello che sarà diverso, sarà tutto più difficile, però penso che non è la musica che ho paura di lasciare. Perché so che la musica non la lascerò mai. E al di là di questo posto continuerò a farla per sempre. Sono qui da tanti mesi e quindi questo luogo è diventato casa ormai. Io in ogni caso so quanto questo posto mi ha dato. Davvero tanto, tanto tanto tanto. Dall’altra parte so che mi rimprovererò tante cose se dovessi uscire. Però fa parte del gioco. Fa parte della vita. Non mi fermerò mai. Certo, un posto così non è l’occasione che ti capita una volta. E quindi è per questo che piango. Qui dentro ho imparato a piangere tanto. Però anche nell’accezione positiva. Fuori da qua non piangevo mai. Ho scoperto un lato nuovo. Che per quanto possa sembrare brutto in realtà non lo è”.

Alessia è scoppiata a piangere non appena Maria De Filippi ha annunciato l’eliminazione del fidanzato. I due si sono abbracciati e hanno pianto insieme. Luk3 poi si è rivolto ad Alessia e le ha detto: “Che ti devo dire? Sappi che ti aspetta un’estate con me, una bella state insieme. Tu verrai ai miei concerti vero? Ti voglio con la fascetta e io verrò alle tue gare. Ti aspetto fuori, passeremo tanto tempo uniti. Starai con me quando canterò, perché io voglio cantare tanto, voglio fare questo”.