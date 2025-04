La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha avuto la meglio su Helena Prestes nello scontro finale. E adesso, come ogni post GF che si rispetti, l’attesa degli appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini è tutta per il party per celebrare la conclusione del programma.

Al riguardo, Amedeo Venza ha lanciato già una prima indiscrezione: “Festa dopo il GF in arrivo, in questi giorni maggiori dettagli. Chi ci sarà e chi no”. E sì, perché la curiosità sta tutta nello scoprire cos'accadrà durante la festa, e soprattutto chi tra gli ex concorrenti ne prenderà parte, o chi invece "marcherà visita". Ormai, gli ex gieffini hanno ripreso in mano le loro vite e si sono rivisti in gruppetti per trascorrere del tempo insieme. Solo Jessica Morlacchi (fatta eccezione per una breve reunion con Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi) e Shaila Gatta non si sono ancora unite alle serate organizzata dagli ex coinquilini.

Lo scorso anno, al termine dell’edizione del Grande Fratello vinta da Perla Vatiero, si rincorsero voci circa una presunta lite tra ex gieffini al party post reality, circostanza mai confermata, ma allo stesso tempo nemmeno smentita, dai diretti interessati. In particolare si era vociferato di tensioni tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, rispettivamente ex ed attuale compagno di Greta Rossetti. Ora non ci resta che scoprire quando ci sarà la festa per celebrare la fine del GF, chi vi parteciperà e, soprattutto cos'accadrà.