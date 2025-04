Jessica Morlacchi è la vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. La cantante si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali devolverà ad un’associazione che si occupa di bambini. Ma come spenderà la vincita? “Ancora non lo so come lo userò. Per il momento sto pensando solo alla parte che andrà in beneficenza, aiuterò sicuramente i bambini e mi piacerebbe fare qualcosa anche per gli animali”, ha dichiarato a SuperGuida Tv.

“Io ed Helena siamo assolutamente amiche, ci sentiamo tutti i giorni su WhatsApp e non abbiamo mai smesso di rimanere in contatto - ha aggiunto Jessica -. A me sembra qualcosa di naturale che due persone che vivono nella stessa casa per sei mesi o diventano amiche oppure discutono. Evidentemente io e Helena eravamo compatibili perché ci sono state altre persone che hanno fatto questo percorso con me e che non sento tutti i giorni. Credo che sia anche un fattore caratteriale, noi ci siamo trovate, ci vogliamo bene e credo che sia qualcosa di assolutamente normale”.

Archiviata la sua esperienza al Grande Fratello, ora Jessica Morlacchi è proiettata sulla sua carriera da cantante. L’ex gieffina, infatti, ha detto di puntare al Festival di Sanremo: “Un nuovo reality? I reality sono molto belli però il Grande Fratello è il reality del mio cuore, è qualcosa che ho sempre voluto fare. Mi hanno proposto anche altri reality in passato ma non ho accettato. Per il momento, ho coronato il mio sogno e va bene così. Ad altri reality non ci penso”.