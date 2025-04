Con la partecipazione di Antonino Spinalbese a The Couple è tornata d’attualità la relazione con la sua ex compagna Belen Rodriguez. Ieri sera, proprio mentre andava in onda la prima puntata del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, su X è diventato virale un commento della showgirl argentina: “Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta”.

Si tratta di una frecciatina autentica ma datata. Come riportato dai colleghi di Biccy, infatti, risale al dicembre 2023: “Cosa succede? Che quando una persona non ha un’occupazione poi rompe le scatole a chi invece ce l’ha per trarne vantaggio. E ho letto articoli e dichiarazioni diffamatorie che non accetterò più, post e storie fatte per passare da vittima agli occhi del pubblico. Stanno tentando di mettermi in cattiva luce. E adesso invito a non nominarmi mai più pubblicamente, altrimenti dirò tutta la verità, ora non mi farò più problemi a parlare”.

Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen Rodriguez

Da quel momento molte cose sono cambiate, e adesso Antonino e Belen sono tornati ad avere rapporti ottimi, e di recente sono stati anche avvistati insieme a loro figlia Luna Marì. La scorsa settimana, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Spinalbese ha parlato proprio della sua ex: “La copertina di Gente in cui fanno riferimenti alla sintonia con la mia ex? Certo, c’è serenità tra noi. E diciamo che verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. Il fatto di stare bene insieme a lei è fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla per l’amore che abbiamo per nostra figlia. Se le ho chiesto consigli visto che lei ha fatto bene L’Isola? In realtà lei mi dà sempre il consiglio di essere genuino, autentico ed essere me stesso. Che poi è quello che lei fa da sempre, forse anche un po’ troppo”.