In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, durante la quale ha parlato del suo futuro in tv, Alfinso Signorini ha speso parole di stima nei confronti delle sue tre compagne d’avventura nell’ultima edizione del Grande Fratello da lui condotta: le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e la portavoce del pubblico Rebecca Staffelli.

“Rebecca è molto cresciuta, deve farsi le ossa, ma è uno dei volti giovani su cui la rete dovrebbe puntare. È molto umile e con tanta voglia di fare. Non si è mai lamentata. Cesara è una certezza: mai banale e scontata. È sempre costruttiva e sa cogliere gli aspetti più sani del programma. Beatrice è stata un debutto, ha una forte personalità. Lucida e intelligente, ha avuto l'unico limite di dare i suoi giudizi partendo troppo spesso dalla sua esperienza di ex concorrente”.

Alfonso Signorini torna al Grande Fratello? Le sue parole

“Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista. Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso”.