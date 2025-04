Matilde Brandi e Angela Melillo, due delle cosiddette “Highlander”, nonché ex protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle, non si parlerebbero più. A svelarlo è stata Caterina Balivo a La Volta Buona: “Ci giunge voce che Matilde Brandi non si parla più con Angela Melillo”.

Poi è stata la stessa Matilde, ospite in studio, a confermare la maretta con l’amica senza, però, voler entrare nei dettagli: "Questa è una storia lunga, credo che la trasmissione stia per concludersi, quindi non abbiamo tempo… È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei. Non è successo nulla durante Ne Vedremo Delle Belle, è successo qualcosa poco prima della trasmissione.

Angela ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così, punto, non dico nient’altro. È una cosa che ha tirato fuori lei. Se è un’offesa? Secondo me è una mancanza di rispetto. Ovviamente non è roba di uomini, né di ballo, né di vestiti, né di extension. Poi tornerò se vuoi, ma per adesso vorrei concludere con un sorriso”.