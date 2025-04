Nel corso della prima settimana di permanenza nella Casa di The Couple, le coppie in gara hanno parlato in diverse occasioni dei loro “predecessori”, ovvero gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno invocato l’ingresso di Helena Prestes, e ieri sera altri due concorrenti hanno palesato le loro preferenze.

Antonino Spinalbese ha cercato di spiegare ai coinquilini come il largo consenso sui social non sia sinonimo di strada spianata verso la vittoria: “In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue. Se così dovesse essere chi ha più follower o sostenitori vince”.

Giorgia Villa, invece, si è lasciata sfuggire di non aver apprezzato la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes: “Anche nell’ultima edizione del reality abbiamo visto che non è scontato chi vince. Cosa è successo? Intendo la finale. Perché dai, ha vinto chi non doveva… chi nessuno si aspettava vincesse. Quindi non c’entra niente quanto pubblico hai che ti supporta”.

Irma Testa ha concordato con Giorgia, ed ha aggiunto che Helena è stata amata dal pubblico fin dall’inizio: “Hai ragione, perché l’altra è stata amata dal primo giorno, ma di che parliamo?!”.