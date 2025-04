Ieri, lunedì 14 aprile, è andata in onda la seconda puntata di The Couple. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha perso la sfida degli ascolti con Ulisse – Il piacere della scoperta.

Di seguito i dati Auditel pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 14 aprile 2025, su Rai1 il secondo appuntamento con Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 3.040.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 la seconda puntata di The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 1.557.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 722.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Spider-Man 2 incolla davanti al video 1.072.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 758.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 698.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 852.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 802.000 spettatori con il 5%. Sul Nove Little Big Italy raduna 475.000 spettatori (2.6%)