Sta facendo discutere una foto nella quale si vedono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato insieme ad un loro fan. Lo scatto è stato inviato a Deianira Marzano, che l’ha condiviso tra le sue Instagram stories. “L’ha messa la pagina di Shaila e poi l’ha tolta”, ha scritto un utente alla nota esperta di gossip. Non è chiaro a quando risalga l’immagine in questione e perché sia poi stata rimossa, ma ha inevitabilmente scatenato il dibattito tra i fan della dell’ex coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Soprattutto alla luce del recente retroscena svelato da Amedeo Venza, secondo il quale l’ex velina vrebbe deciso di aprire un dialogo con l’ex fidanzato. “Fonti vicinissime a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo! Non so come e quando avverrà – ha scritto Venza -, ma c’è la grande volontà di chiarirsi. Poi chissà, da cosa nasce cosa o quantomeno resterà una bella amicizia, perché non si può chiudere così drasticamente”.

Lorenzo Spolverato: "Amo ancora Shaila, vorrei un confronto con lei"

Questa mattina è uscita sul settimanale Chi l’intervista di Lorenzo Spolverato, nella quale l’ex gieffino milanese ha detto di essere ancora innamorato di Shaila Gatta e di voler provare a riconquistarla.

“Quando è uscita dal Grande Fratello io sono rimasto lì a cercarla ogni giorno. Poi è arrivata, non l’avevo mai vista così non l’ho proprio riconosciuta ed ero pietrificato. Ha fatto una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva.

Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta, leggo anche tanto rifiuto da parte sua.

Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri. E ci sono rimasto male nel sentire le cose che mi ha detto. Io se involontariamente le ho fatto del male le chiedo scusa.

Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio”.