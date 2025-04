Lo scorso agosto, durante i Giochi Olimpici di Parigi, Angela Carini ha sollevato un polverone con un gesto e con le parole nei confronti della sua collega Imane Khelif. All’epoca dei fatti, il mondo del pugilato – e non solo – si era diviso, e tra le più critiche nei confronti della Carini c’è stata anche Irma Testa, attuale concorrente di The Couple.

Irma Testa, duro attacco a Angela Carini

La pugile di Torre Annunziata, durante una chiacchierata con i coinquilini, ha raccontato: “Dopo tre mesi dalle Olimpiadi escono tanti articoli nel giro di poche ore dove lei dice ‘io sono stata abbandonata dalle mie compagne, che non mi sono state vicino’. Siamo passate come schifezze, ci ha fatto passare come quelle che le hanno fatto bullismo, io in primis. Nel mondo dello sport è una cosa ancora più orrenda. Non potevo non rispondere, non si può far passare un’immagine falsa di questo genere. Io all’inizio mi sono detta ‘ok devo stare calma e fare finta di nulla’. Mi dicevano di riflettere e stare tranquilla, ma alla fine ho voluto dire come stavano davvero le cose con quella compagna. Ha detto cose false e assurde, non si poteva rimanere in silenzio. Io volevo denunciare tutti quelli che avevano pubblicato una roba del genere”.

Ed infatti, Irma Testa non è rimasta in silenzio. In un’intervista ha dichiarato che Angela Carini ha fatto la vittima ed ha avuto un comportamento vergognoso.

“Avrei combattuto fino alla fine. Non esistono vie di mezzo: o non accetti di farlo oppure, una volta salita sul ring, ti fai avanti, ti batti e basta. Anche se di fronte a te c’è Mike Tyson, devi farlo. Quando passi attraverso le sedici corde è questione di orgoglio, di rispetto verso sé stessi e l’intero movimento. Andrebbe detto che ci sono tante cose che non sono note… e che lei non è la persona che sembra adesso. Fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi. Quello che è successo è stata una batosta per tutto il lavoro fatto. L’intero ambiente si è sentito in difficoltà per come sono andate le cose. Angela non ci rappresenta. Come definisco tutto questo? Semplicemente vergognoso. Tutto. Lei e la situazione intorno.

Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali. Mi dispiace Angela. Ti avremmo anche aiutato e forse, se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione. Noi della nazionale siamo sempre stati una famiglia, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie. Se tu ne avessi fatto parte veramente, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia”.