Lo scorso febbraio, durante una puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha ricevuto una bella sorpresa da parte della nonna Albamaria, una figura centrale nella sua vita anche a causa di alcune problematiche insorte durante la sua adolescenza. La nonna dell’idraulico toscano ha cercato di sostenere il suo nipote preferito con tante parole di incoraggiamento, ma all’epoca spese nessuna parola positiva nei confronti della sua fidanzata, Mariavittoria Minghetti.

Interpellata da Alfonso Signorini, dopo aver ammesso di non voler conoscere Mariavittoria per dedicare tempo a Tommaso durante il collegamento, nonna Albamaria aveva commentato: “Io sono un po’ gelosa, perché Tommaso è mio. Se lui è contento e stanno bene insieme, io sono contenta per lui. Lui ha visto veramente l’amore con me e suo nonno, quindi sa riconoscerlo. Mariavittoria ci sarà, ma per ora ci sono io!”.

A distanza di mesi da quella puntata, Mariavittoria ha finalmente avuto la possibilità di conoscere la nonna . A testimoniarlo sono alcuni video pubblicati da Tommaso tra le sue Instagram stories. I due ex gieffini sono stati a pranzo a casa della signora Albamaria, che ha dunque avuto la possibilità di conoscere la fidanzata del suo amatissimo nipote.