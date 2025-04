A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello, durante la quale è stato lasciato in diretta da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio raccontato la sua verità sulla fine della burrascosa relazione con l’ex velina. Il modello milanese ha confessato di essere ancora innamorato dell’ex fidanzata, e che farà di tutto per provare a riconquistarla. Al riguardo, Amedeo Venza ha rivelato che la ballerina napoletana, dopo la chiusura totale palesata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, avrebbe deciso di aprire un dialogo con Spolverato.

Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e della discussa rottura con Shaila Gatta. Intervistato dal settimanale Chi, il modello milanese ha ricordato tutte le emozioni vissute durante la finale e il momento in cui la ballerina partenopea è rientrata nella Casa per mettere un punto alla loro storia d'amore. Un rientro completamente diverso da quello che lui si aspettava: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Le uniche cose che so al riguardo, dopo quella notte, sono quelle che ho letto nell’intervista su Chi di Shaila. L’ho vista entrare e mi sono emozionato. E poi non era lei, era una maschera, una corazza, non l’avevo mai vista così, non l’ho riconosciuta ed ero pietrificato. Ascoltavo le sue parole, una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva”.

Nonostante le ultime dichiarazioni di Shaila, che l'ha definito un narcisista vittima di sé stesso e soprattutto l'ha accusato di avergli “pregiudicato” il suo percorso all’interno della Casa, Lorenzo ha ammesso di essere ancora innamorato di lei. Non solo. L'ex gieffino ha anche raccontato di averla cercata tante volte dopo la finale, ma di non aver mai ricevuto risposta: “Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto. Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri”.