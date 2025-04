Tommaso Zorzi è stato ospite (telefonico) di Alfonso Signorini a Boom. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato di ADV su Instagram, di guadagni e di popolarità e, in merito a quest’ultima, ha rivelato di aver sperato di perderla il prima possibile per potersi sentire libero di “fare cose che nessuno sa che faccio”.

Quando Signorini gli ha ricordato il periodo passato con i paparazzi sotto casa post GF Vip, Tommaso ha risposto: “Per sei mesi mi son sentito Lady D. La verità è che io faccio una vita talmente irraccontabile che a una certa ho detto ‘bella la popolarità ma spero che finisca il prima possibile perché io devo fare delle cose che nessuno sa che faccio’. Il segreto è avere dei segreti. Se tu hai qualcosa da nascondere non cerchi quella popolarità lì. E io ho paura delle persone che non hanno segreti”. Ora guadagna con la tv, ma soprattutto grazie agli ADV su Instagram, con i quali è riuscito a comprare una casa a Pantelleria.

“Con le storie in palestra, a parte la marchetta, tiro su una roba nei DM che faccio pesca a strascico”. “Immagino, brutto porcone, hai sempre il tuo bel perché“, la risposta di Alfonso. E, dopo essersi ripromessi di fare nuove cose insieme in tv, Zorzi ha parlato della sua nuova casa e di Stefania Orlando: “Ho appena fatto 30 anni, ma non buttiamoci via. Per Pasqua vado a Pantelleria perché sto comprando casa lì, capisci le marchette? […] Ho visto Stefania Orlando al Grande Fratello, me l’hanno un po’ bistrattata. Però ci sono state un paio di volte che ti ho fatto la ola da casa”.