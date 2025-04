Dopo il confronto di quattro ore dello scorso 11 aprile, in una lunga diretta su Instagram Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della fine della burrascosa e passionale storia d’amore con Shaila Gatta, la quale ha deciso di lasciarlo lo scorso 31 marzo durante la finale del Grande Fratello.

“Durante la finale lei è rientrata nella Casa e ha chiuso con me parlando di amore tossico. Ci siamo sentiti l’11 aprile e abbiamo chiacchierato per quattro ore. Shaila mi ha ribadito, anche dopo aver visto certi video fuori, che non sono la persona giusta per lei”.

Lorenzo ha poi sottolineato che entrambi hanno chiuso il colloquio in buoni rapporti. Vedendosi in alcuni spezzoni al GF, l’ex gieffino ha ammesso di non riconoscersi sempre in ciò che ha fatto: “Rivedendomi in alcune situazioni e in alcuni video non mi sono piaciuto tanto e chiedo scusa a chi si è sentito toccato dai miei comportamenti”.

Spolverato ha quindi spiegato che la convivenza nella “bolla” del reality crea una pressione straordinaria, che esalta i suoi modi già di per sé “esuberanti”. Ripensando alle fasi finali, l'ex gieffino milanese ha confessato di aver avvertito un’amarezza particolare per il silenzio e la mancanza di riconoscimento dei suoi sentimenti nel giorno della finale: “Però mi è rimasta la delusione perché in questa videochiamata non c’è stato, da parte di Shaila, il riconoscimento dell’ultimo giorno, cioè il giorno della puntata finale. Era un po’ il mio momento… non me lo aspettavo”.

Pur comprendendo il punto di vista dell’ex fidanzata, Lorenzo ha ribadito di aver cercato di spiegarle che quelle parti della sua personalità non erano pensate per punirla ma per proteggerla in un contesto così intenso. Spolverato ha voluto chiarire anche la sua necessità di ritirarsi in un “silenzio punitivo” alla fine del reality: “Per me non è mai stato un silenzio punitivo. Semplicemente avevo bisogno, dopo varie situazioni, di ritrovare me stesso e questo silenzio era l’unico modo che mi dava la possibilità di ricentrarmi”.

Nonostante avesse saputo della presenza di Shaila a Milano, Lorenzo ha scelto di non forzare un incontro, rispettando il volere dell’ex velina: “Avrei voluto vederla, ma nello stesso tempo non volevo insistere. Nel rispetto di quella videochiamata e del suo sentire che diceva di non volermi vedere mi sono detto ‘stai al tuo posto’”.

Lorenzo ha concluso: “Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male, cerco ancora di tutelarla ma dire che siamo amici ora è impossibile”.