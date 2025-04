Mariana Prestes, sorella di Helena Prestes, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. Nel corso dell’intervista, la donna ha parlato della relazione tra Helena e Javier Martinez, e se c’è in programma una convivenza tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino.

“Sì il fidanzamento va benissimo. Sono bellissimi insieme. Sono veramente innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Sono impegnati a fare un bel percorso insieme. No, non vivono insieme. Non so se è nei piani. Non so che dire. Penso che normale in una coppia sia poi sposarsi. Io spero di sì! Io lei la vedo tanto innamorata. In tempi non sospetti avevo detto che Javier mi piaceva. Una bella coppia”.

Riguardo ai rumor che vedevano i due ex concorrenti del Grande Fratello contattati per partecipare a Temptation Island, Mariana ha detto: “A Temptation Island? Non sono sinceramente al corrente del loro progetto professionale. Se lei è gelosa? Non lo so, ma vedo che vanno d’accordo, sono in pace. Una cosa seria”.

Mariana ha poi confessato con chi degli ex gieffini Helena è rimasta in contatto: “Le persone con cui ancora si sente sono Maxime (Mbanda, ndr), Michael (Castorino, ndr). Siamo andate nella sua ludoteca, abbiamo passato un pomeriggio insieme”.

E a proposito di Lorenzo Spolverato: “Sì mi ricordo di quando era vicina a Lorenzo. Ma il bene e l’amore vincono sempre. Se si sono sentiti? No! Per quello che c’è stato proprio no. Sono contenta che lei abbia riconosciuto l’energia buona”.

Mariana ha poi parlato del suo bacio con l’ex gieffino Federico Chimirri: “Io un flirt? No! Che assurdo. Federico è anche lui un bravo ragazzo, ma non c’è stato niente tra di noi. Un bacio e basta. Solo amici. La cosa non è continuata, si è conclusa lì”.