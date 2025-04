La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha sconvolto tutto il mondo, che si è fermato per ricordare il Pontefice argentino. Com’è successo per alcuni programmi italiani, anche negli Stati Uniti gli autori del Grande Fratello hanno comunicato in diretta la morte del Santo Padre, e non è mancata la reazione dei concorrenti, tra cui il “nostro” Luca Onestini.

Alla comunicazione del conduttore di La Casas de Los Famoses (corrispettivo americano del GF Vip che si svolge in California ma va in onda su un canale spagnolo), le reazioni sono state le più disparate: alcuni sono rimasti letteralmente a bocca aperta e altri hanno iniziato a fare il segno della croce. Luca Onestini si è invece portato le mani al volto in segno di sgomento e sconforto, come si vede su alcuni video che circolano sui social.

Scomparsa di Papa Francesco, l'annuncio del conduttore

“Ciao a tutti ragazzi, sono qui perché ho una notizia da darvi. Questa mattina presto, dopo diversi ricoveri dovuti a problemi respiratori, è morto nella residenza di Santa Marta in Vaticano, all’età di 88 anni, Papa Francesco. 12 anni come Papa della Chiesa Cattolica, il primo Papa latinoamericano della storia, che tra l’altro fino a ieri era riuscito a celebrare la Messa di Pasqua. Papa Francesco è morto all’età di 88 anni. Il primo Papa dell’America Latina, il primo madrelingua spagnolo. Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre 1936. Fu eletto Papa nel conclave che seguì la storica rinuncia di Benedetto XVI. Francesco mostrò subito uno stile diverso. Si rifiutò di indossare tutti i classici abiti papali al momento dell’investitura. Rifiutò le scarpe rosse di Prada e mantenne le sue scarpe ortopediche. Chiese ai cardinali di non inginocchiarsi davanti a lui. Non volle vivere negli appartamenti papali, preferì le stanze semplici di Casa Santa Marta, circondato dalla gente. Figlio di immigrati, il Papa fece sua quella causa. Sorprese il mondo con questa dichiarazione: “Se una persona è gay e vuole avvicinarsi a Dio chi sono io per giudicarla?”. Pur non allontanandosi dalla dottrina della Chiesa, adottò una posizione più comprensiva”.