Dopo aver lasciato in diretta Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di restare ferma sulla sua posizione. L’ex velina, infatti, ha scelto di archiviare definitivamente la relazione con il modello milanese, circostanza che ha deluso e non poco i fan dell’ormai ex coppia, che non hanno mai smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma. Alcuni di loro hanno addirittura contattato una cartomante per chiederle qualche rito propiziatorio per far tornare insieme i due ex gieffini.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Biccy, la conversazione tra i due fan e la cartomante c’è stata durante una room su X, e l’audio è già diventato virale sui social. Nell’audio in questione si sente un ragazzo dire alla cartomante: “Lorenzo si è appena lasciato, in modo davvero brutto, con la sua fidanzata, che si chiama Shaila. Vorremmo capire quali sono le intenzioni di entrambi, perché noi - soprattutto mia sorella - non ce la fa più a...”.

L’audio a questo punto viene interrotto dalla sorella di lui, anche lei fan di Lorenzo e Shaila, che in lacrime dice: “Scusate le lacrime… Mi sento male! È che… mi fa male! Ti prego, aiutaci!”. Il fratello riprende poi in mano la conversazione: “Non riusciamo più a vedere il nostro amico in questo stato di sofferenza, quindi… vorremmo sapere cosa dicono le carte”. Ma anche in questa occasione lei, piangendo, ha di nuovo preso la parola: “Signora, lui (Lorenzo, ndr) ci ha detto che non vuole più vivere, capisce? Siamo disperati!”.

La cartomante, visibilmente sconvolta, ha così chiesto: “Volete che guardi le carte o preferite un amuleto?”. “Quello che può aiutarlo - ha risposto lui -. Possiamo togliergli questa macumba? Non lo so… ma abbiamo bisogno di qualcosa di forte, di potente…”.